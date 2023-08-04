Песков заявил, что Россия не верит на слово США о содействии экспорту зерна

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Вернется ли Россия к зерновой сделке?

Россия не верит словам госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что американцы готовы содействовать экспорту зерна в случае возвращения Москвы в инициативу. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«На слово — нет», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Власти Москвы неоднократно указывали на проблемы с реализацией части сделки, касающейся отечественной продукции. Отмеченные требования российской стороны не были удовлетворены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что, по словам Дмитрия Пескова, Россия всегда была и остается надежным поставщиком зерна.