Для Су-57 создали ракеты малой дальности, опережающие разработки США на 10 лет

Фото: www.globallookpress.com / UAC

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Когда уникальные боевые единицы поступят в армию?

Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» заявило о создании ракет небольшой дальности пятого поколения РВВ-МД2 для истребителей Су-57. Эту информацию публикуется в журнале «Арсенал Отечества».

Инженеры-разработчики заявили, что такие ракеты опережают американские аналоги на десять лет вперед. Впервые в снарядах малой дальности применяется инерциальная система управления, что дает возможность поразить все цели на всех ракурсов. Государственные испытания нового оружия уже завершены, и в ближайшее время они будут в распоряжении у армии России.

Прежде эксперт прокомментировал появление у ВС РФ нового комплекса РЭБ «Сапфир». Его главное предназначение — борьба с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и крылатыми ракетами.

Также есть информация, уже украинская сторона также разрабатывает собственные системы ПВО. Предполагается, что они не аналог Patriot, а похожи на систему Hawk.

Военная спецоперация, направленная на помощь жителям ДНР и ЛНР, которые уже много лет находятся под постоянным обстрелом Военных сил Украины (ВСУ), началась ранним утром 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина.

Решить конфликт мирным путем Киев отказался, поэтому Россия решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и начали снабжать Украину западным оружием.

Ранее 5-tv.ru писал, что ЕС ввел запрет на экспорт в Белоруссию военных товаров и технологий.