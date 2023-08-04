Минобороны: системы ПВО уничтожили десять беспилотников ВСУ над Крымом

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Еще три дрона украинских боевиков были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Минувшей ночью российские военные пресекли попытку ВСУ атаковать Крым. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

ВСУ пытались нанести атаку беспилотниками по объектам на территории полуострова Крым.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены десять БПЛА. Еще три беспилотника противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении МО РФ.

В оборонном ведомстве добавили, что в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.