Минобороны: системы ПВО уничтожили десять беспилотников ВСУ над Крымом
Денис Птицын 94 0
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Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
Еще три дрона украинских боевиков были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
Минувшей ночью российские военные пресекли попытку ВСУ атаковать Крым. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
ВСУ пытались нанести атаку беспилотниками по объектам на территории полуострова Крым.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены десять БПЛА. Еще три беспилотника противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении МО РФ.
В оборонном ведомстве добавили, что в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.
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