МО РФ сообщило об уничтожении двух безэкипажных катеров ВСУ возле Новороссийска
Денис Птицын 140 0
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Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив
Технику противника ликвидировали огнем морского флота.
ВСУ ночью двумя морскими безэкипажными катерами попытались атаковать военно-морскую базу Новороссийска. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что катера ВСУ при попытке атаки были уничтожены. Ликвидация техники противника была произведена огнем из штатного вооружения российских кораблей.