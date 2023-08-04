МО РФ сообщило об уничтожении двух безэкипажных катеров ВСУ возле Новороссийска

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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Технику противника ликвидировали огнем морского флота.

ВСУ ночью двумя морскими безэкипажными катерами попытались атаковать военно-морскую базу Новороссийска. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что катера ВСУ при попытке атаки были уничтожены. Ликвидация техники противника была произведена огнем из штатного вооружения российских кораблей.