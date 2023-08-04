В России продавцов обяжут указывать цену товара за килограмм и литр

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Legky

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Данная мера призвана обеспечить защиту покупателя от обмана.

Правительство намерено обязать торговлю указывать цену продукции за килограмм или литр. Соответствующий законопроект уже получил поддержку правового управления Госдумы, передают «Известия». Его могут принять уже в октябре этого года.

Отмечается, что нововведение позволит избежать обмана со стороны продавца, когда снижается вес товара при сохранении размера упаковки и отпускной цены. Один из самых ярких примеров — продажа девяти яиц вместо десяти.

«Россияне привыкли по традиции покупать эталон объема или веса товара, например литр кефира или определенное количество яиц в упаковке. Однако сегодня можно увидеть, что цена за товар не меняется или становится немного дешевле, а вот количество продукции сокращается», — рассказал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Он добавил, что после принятия законопроекта будут вноситься изменения в КоАП. В правительстве намерены придумать наказание для случаев неисполнения предписания.

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