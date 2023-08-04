ЕС ввел запрет на экспорт в Белоруссию военных товаров и технологий
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Фото: www.globallookpress.com / Silas Stein
Евросоюз вводит новые ограничения для Белоруссии.
Евросоюз ввел запрет на экспорт в Белоруссию товаров и технологий, способствующих военному совершенствованию страны, а также огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщается в «Официальном журнале ЕС», в котором опубликованы соответствующие нормативные акты.
В одном из документов говорится о запрете «продавать, поставлять, передавать или экспортировать, прямо или косвенно, огнестрельное оружие, его части и основные компоненты и боеприпасы».
Также странам Европы запрещается финансировать или предоставлять техническую помощь и посреднические услуги, связанные с такими товарами, «любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в Белоруссии».