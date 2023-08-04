Президент Нигера обратился к США с просьбой восстановить порядок в стране

Фото: www.globallookpress.com / MAGO/Jonathan Rebboah

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Мохамед Базум обвинил бунтовщиков в сотрудничестве с российскими наемниками.

Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум обратился за помощью к США и Европе для возвращения законной власти. По словам политика, которые приводит The Washington Post, он находится в заложниках.

«Необходимо противодействовать любой попытке свергнуть законное правительство, и мы ценим решительное и недвусмысленное осуждение этой циничной попытки подорвать замечательный прогресс, достигнутый Нигером при демократии. Соединенные Штаты, Африканский и Европейский союзы, а также Экономическое сообщество западноафриканских государств заявили громко и ясно: этот переворот должен прекратиться, и хунта должна освободить всех, кого она незаконно арестовала», — отметил Базум.

Он также добавил, что благодаря сближению с Западом сейчас в Нигере наиболее безопасный период за последние 15 лет.

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Россия считает, что в Нигере, где произошла попытка смены власти, необходимо восстановить конституционный порядок. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. При этом он напомнил, как западные страны относятся к мятежам в других государствах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Нигера задержан собственной охраной. Его избрали в 2021 году. Как сообщается, политик был известен своей прозападной позицией.