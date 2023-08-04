Таинственный остров: крупная научная экспедиция завершилась на Курилах

Фото, видео: www.globallookpress.com / DanitaDelimont.com; 5-tv.ru

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Чем там занимались российские ученые?

Открыть тайны спустя три десятилетия забвения. На курильском острове Симушир высадился солидный десант российских ученых.

Когда-то там стояла крупная советская военно-морская база, однако последние годы остров необитаем. Участникам экспедиции предстоит оценить состояние растительного и животного мира, уточнить факты истории, и даже наметить планы на генеральную уборку. Вместе с учеными на острове побывал корреспондент «Известий» Александр Морозов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что группа археологов получила лучшее вознаграждение за экспедицию длиной в 60 километров по мексиканским джунглям. В конце пути на острове Юкатан ученые обнаружили давно потерянный древний город майя, о котором ранее не было никаких записей.

Его назвали Окомтун, что означает «каменная колонна». Это было довольно большое поселение, на территории которого жители возведи высокие здания, напоминающие пирамиды, колонны и другие сооружения, расположенные в виде концентрических колец.