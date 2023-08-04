Полянский в ООН по фактам уничтожил позицию Запада по зерновой сделке

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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Западные страны действовали диаметрально противоположно своим обещаниям.

В российском МИД отреагировали на заявления представителей США и Евросоюза, о том, что выход Москвы из зерновой сделки с Украиной якобы привел к росту цен на продовольствие. Мария Захарова назвала подобные заявления фарсом и напомнила — еще недавно на том же Западе говорили, что их главная цель накормить голодающих.

Ранее главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель обвинил Россию в попытке увеличить свое влияние на бедные страны через поставки им продовольствия и фактически призвал другие государства покупать более дорогое зерно.

Ну а США вновь использовали для надуманных обвинений против России трибуну Совбеза ООН, где в августе они председательствуют.

«Сколько бы вы ни пытались выставить Россию виноватой, факты говорят не в вашу пользу. Мы были и остаемся готовы к совместным усилиям по укреплению международной продовольственной безопасности. А вы? В этом у нас есть серьезные сомнения», — заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Россия трижды продлевала действие зерновой сделки, хотя запад так и не выполнил свою часть соглашения — допустить поставки на мировой рынок российской сельхоз продукции. А гуманитарный коридор Украина использовала для атак на Крым. Вместо такой сделки Москва решила поставлять продовольствие бедным странам сама.