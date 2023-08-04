«Долбануло»: ВСУ нанесли мощный удар по мирным кварталам Донецка
ВСУ нанесли удар по мирным кварталам Донецка
Фото, видео: © РИА Новости / Таисия Воронцова; 5-tv.ru
В Кировском районе, например, снаряд попал в многоэтажный дом.
ВСУ вновь обстреляли мирные кварталы Донецка. В Кировском районе снаряд попал в многоэтажный дом.
Особенно пострадала одна из квартир, на которую пришелся удар. К счастью, в момент обстрела внутри никого не было.
«И в 85-й дом попали, и в частном секторе попало, и прилетело к нам: долбануло третий этаж», — рассказывает житель Донецка Михаил.
Жертв удалось избежать. Но раненые есть и в Донецке, а также в соседних Ясиноватой и Старомихайловке.
Военная спецоперация в Донбассе, направленная на помощь жителям, которые находятся под постоянными обстрелами ВСУ, началась ранним утром 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина.
Конфликт в Донбассе обострился 17 февраля. После чего 21 февраля российские власти объявили о признании ДНР и ЛНР и подписали с ними договор о мире, дружбе и взаимопомощи.