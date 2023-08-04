«Долбануло»: ВСУ нанесли мощный удар по мирным кварталам Донецка

Фото, видео: © РИА Новости / Таисия Воронцова; 5-tv.ru

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В Кировском районе, например, снаряд попал в многоэтажный дом.

ВСУ вновь обстреляли мирные кварталы Донецка. В Кировском районе снаряд попал в многоэтажный дом.

Особенно пострадала одна из квартир, на которую пришелся удар. К счастью, в момент обстрела внутри никого не было.

«И в 85-й дом попали, и в частном секторе попало, и прилетело к нам: долбануло третий этаж», — рассказывает житель Донецка Михаил.

Жертв удалось избежать. Но раненые есть и в Донецке, а также в соседних Ясиноватой и Старомихайловке.

Военная спецоперация в Донбассе, направленная на помощь жителям, которые находятся под постоянными обстрелами ВСУ, началась ранним утром 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина.

Конфликт в Донбассе обострился 17 февраля. После чего 21 февраля российские власти объявили о признании ДНР и ЛНР и подписали с ними договор о мире, дружбе и взаимопомощи.