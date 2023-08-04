В Приморье обрушился автомобильный мост, когда по нему ехала легковая машина

Фото, видео: Прокуратура / Евгений Подтергера

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Причина обрушения моста пока не установлена.

В Приморском крае в ночь с четверга на пятницу обрушился мост, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел на шестом километре дороги «Подъезд к селу Иннокентьевка». Уточняется, что мост был построен в 1962 году.

В момент обрушения моста по нему ехал легковой автомобиль. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

В настоящий момент выясняется причина крушения моста, а также вопрос возмещения убытков владельцу автомобиля.

Ранее 5-tv.ru показывал, как метромост рухнул под движущимся поездом в столице Мексики.