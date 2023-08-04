Крылатый дуэт и гаубица «Звездочка»: лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ministry of Defence of the Russi; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Российские военные продолжаю громить позиции неприятеля.

Минобороны РФ продолжает публиковать видео из зоны СВО, освещая происходящие на передовой события.

Крылатый дуэт громит минометные позиции противника

Экипажи Су-25СМ ЦВО нанесли ракетный удар по минометным расчетам ВСУ на краснолиманском направлении.

Боевая пара штурмовиков Су-25СМ, огибая рельеф местности на высоте не более 25 метров и скорости 800 км/ч, нанесла авиационный удар по позициям минометов ВСУ, применив неуправляемые ракеты калибром 80 и 122 миллиметра.

Воздушная поддержка огнем авиации штурмовых подразделений группировки «Центр» позволяет военнослужащим успешно выполнять поставленные боевые задачи.

Артиллеристы из Тульского соединения ВДВ уничтожили укрепленные позиции ВСУ

Расчет грозного орудия с ласковым именем «Звездочка» уничтожает укрепленные позиции противника. Артиллеристы Тульского соединения ВДВ ведут огонь из 152-миллиметровых гаубиц Д-20 на дальность более 17 километров. Скорость стрельбы — до пяти выстрелов в минуту.

Военные говорят, что орудие справляется на отлично и никогда их не подводят. Гаубице даже дали нежное имя — «Звездочка».

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как беспилотники «Ланцет» уничтожают натовскую технику на Украине.