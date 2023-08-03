Экс-президент США Дональд Трамп задержан в зале суда для предъявления обвинений

Фото: www.globallookpress.com / Julia Nikhinson - CNP

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Бывшего главу государства обвиняют в попытке вмешаться в выборы.

Бывший президент США Дональд Трамп задержан в здании суда округа Колумбия для предъявления обвинений по делу о вмешательстве в выборы 2020 года, сообщает CNN.

Вскоре бывшему главе государства будет предъявлено обвинение по уголовным делам, связанным с попытками вмешаться в президентские выборы 2020 года, что привело к нападению сторонников Трампа на Капитолий.

В настоящий момент проводится первое слушание по громкому делу. После общения сторон Трамп подписал документ, переданный ему адвокатом Джоном Лауро. В настоящее время обе стороны вернулись за свои столы и, судя по всему, ожидают прихода судьи.

А возле здания суда творится настоящее представление: там собрались и сторонники, и противники Трампа. В толпе много людей, которые пришли в образе самого экс-президента США.

Бывший президент несмотря на проблемы с законом баллотируется — он хочет сместить Байдена в 2024 году. Сторонники Трампа, те самые, которые под его руководством штурмовали Капитолий в январе 2021-го, надеются на оправдательный приговор и возвращение скандального бизнесмена к работе главы государства.

Да и под действующего президента США «копают». Агенты ФБР нашли у Джо Байдена минимум три партии документов, которые могут содержать секретную информацию. Шесть бумаг обнаружили в открытой коробке в его особняке в штате Делавэр. Сам Байден заявил журналистам, что «там ничего секретного не было», после чего демонстративно повернулся к прессе спиной. Минюст США уже проводит расследование.

Ранее 5-tv.ru писал о том, сколько лет может провести в тюрьме Трамп.