«Хорошо себя чувствовал»: друг Разумовского назвал причину смерти композитора

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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От чего же умер артист?

Недавно, 31 июля, скончался российский композитор Валерий Разумовский. Он был автором хитов звезд российской эстрады. Хороший друг музыканта и певец Игорь Наджиев назвал эксклюзивно сайту 5-tv.ru причину смерти мужчины.

«Насколько мне известно, что он абсолютно даже перед днем кончины абсолютно хорошо себя чувствовал», — сказал певец.

Наджиев отметил, что даже перед смертью Разумовский проводил запись на своей студии. А уже потом у него, вероятно, оторвался тромб.

«Скорее всего, либо инсульт, либо инфаркт. Сейчас это все установится, когда вскрытие будет», — оповестил мужчина.

Песни Валерия Разумовского исполнял певец Филипп Киркоров. А сам композитор написал музыку к сериалам «Моя прекрасная няня» и «Не родись красивой».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве умер автор хитов звезд российской эстрады Валерий Разумовский. О его смерти также сообщил певец и близкий друг Игорь Наджиев.