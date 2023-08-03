Батя в ЗАГСе: скандальный блогер Юрий Хованский женился

Фото: ВКонтакте / Юрий Хованский / hovan

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Избранница на десять лет младше знаменитости.

Известный российский блогер Юрий Хованский женился. Фотографии с церемонии бракосочетания появились в блоге его избранницы — Ксении Хромовой. Отмечается, что девушка примерно на десять лет младше знаменитости.

По данным СМИ, официальный брак был заключен еще в декабре прошлого года. Однако отпраздновать это событие Юрий и Ксения решились лишь спустя несколько месяцев. Для церемонии девушка выбрала белое платье и венок, а Хованский — классический черный костюм-тройку. В настоящее время пара проживает в Сербии, куда переехала в сентябре 2022 года.

Помимо блогерской деятельности Хованский успел прославиться тем, что попал в СИЗО на полгода за оправдание терроризма. В сети распространилось видео, где Юрий спел песню про теракт на мюзикле «Норд-Ост». Дело против медийной личности прекратили за истечением срока давности преступления.

Блогер Хованский исключен из списка экстремистов и террористов

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в реестр Роскомнадзора внесли 15 блогеров за рекламу казино. Среди них Гусейн Гасанов, Юрий Хованский, Андрей Бурим и другие знаменитости. Причиной введения ограничений была реклама казино в личных блогах.