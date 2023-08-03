«Всю жизнь отдала»: Вадим Верник рассказал о любви Ирины Мирошниченко к театру

Фото, видео: www.globallookpress.com / АГН Москва / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

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Актриса 60 лет посвятила сцене, оставаясь на подмостках одного театра.

Сегодня, 3 августа, скончалась актриса театра и кино Ирина Мирошниченко. Ее смерть стала огромной потерей для российского искусства. Заместитель директора по связям с общественностью МХТ имени Чехова Вадим Верник рассказал эксклюзивно сайту 5-tv.ru про любовь Ирины Мирошниченко к театру.

«Это огромная, конечно, утрата для театра. Ирина Петровна скончалась после продолжительной болезни. Она почти 60 лет служила в Московском художественном театре. И все эти годы была ведущей актрисой художественного театра. Сыграла немало знаковых ролей», — сказал Верник.

Он также вспомнил, как осенью 2022 года они вместе отмечали день рождения актрисы. У нее тогда был юбилей, женщине исполнилось 80 лет. Верник подчеркнул, что это событие было настоящим праздником не только для Мирошниченко, но и для всех служителей театра.

«Ирина Петровна всю свою жизнь отдала театру. Это не высокие слова. Она, действительно, всю жизнь была предана театру и это в прямом смысле слова был ее второй дом», — рассказал Верник.

Коллега актрисы также отметил, что последние полгода женщина боролась с болезнью. Но при этом она мечтала и даже была уверена в том, что со следующего сезона снова сможет появиться на сцене родного театра.

Ранее 5-tv.ru, что Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ирины Мирошниченко.