Рядом с другими звездами: где похоронят народную артистку Ирину Мирошниченко

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

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Актриса будет погребена рядом на одном кладбище с Борисом Моисеевом и Владиславом Галкиным.

Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко скончалась 3 августа. Стало известно, что ее похоронят на Троекуровском кладбище. Издание dni.ru сообщило, что могила женщины будет в сакральном месте. Именно на участке, где ее похоронят, уже покоятся много деятелей искусства.

На Троекуровском кладбище уже погребено большое количество артистов. Среди них Борис Моисеев, Владислав Галкин, Любовь Полищук и множество других звезд российской эстрады. Рядом с ними и будет похоронена Мирошниченко.

Ранее 5-tv.ru писал, кто получит наследство умершей Мирошниченко. Известно, что у нее нет детей, а вот недвижимости у актрисы как раз хватало. У Народной артистки осталась трехкомнатная квартира в самом центре Москвы на главной улице столицы. На Тверской. А от городской суеты женщина сбегала в свой загородный дом в Опалихе.