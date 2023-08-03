Боксера Осипова арестовали по делу о развращении несовершеннолетних

Фото: Instagram* / osipov_artur

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Под стражей он пробудет до 26 сентября.

Российский боксер Артур Осипов был арестован по подозрению в развращении несовершеннолетних. В его отношении ранее было возбуждено дело по соответствующей статье. Число пострадавших не раскрывается.

Пробудет под стражей спортсмен до 26 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию Тамбовской области. Осипова заподозрили в совершении развратных действий в отношении двух и более лиц не достигших 16-летия.

Информацию о задержании подтвердили знакомые 34-летнего боксера из спортивных кругов. Других подробностей пока нет.

Артур Осипов является мастером спорта. Он становился чемпионом России, а также выиграл чемпионат стран СНГ. Родился боксер под Тамбовом. Его первый бой состоялся в 2015 году. За профессиональную карьеру их было 25, победил он в 18. Выступал он на ринге под псевдонимом «Черная молния».

Ранее 5-tv.ru писал, что в Испании по обвинению в сексуальных домогательствах был задержан футболист Дани Алвес.

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