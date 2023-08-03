Суд подтвердил срок экс-полковнику Захарченко по второму делу о взяточничестве

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Он был приговорен к 16 годам колонии строгого режима. Но это далеко не все.

Приговор по второму делу о получении взяток экс-главой управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрием Захарченко был признан законным. Об этом сообщил источник 5-tv.ru из зала Мосгорсуда.

Сроки соучастникам Захарченко — Виктору Белевцову и Василию Критинину также были подтверждены и оставлены без изменений. Сам экс-полковник на заседании присутствовали лично. Он не теряет надежды на оправдательный приговор и совместно со стороной защиты попросил инстанцию отметить решение.

По мнению обвиняемого, в рамках разбирательств были допущены нарушения. Он не согласен с тем фактом, что ему не позволили ознакомиться с вещдоками.

Примечательно, что суд прекратил разбирательство в отношении Валерия Маркелова по просьбе гособвинителя из-за смерти фигуранта. Маркелов скончался летом, причиной послужила тяжелая болезнь.

Согласно данным следствия, Захарченко на протяжении девяти лет с 2007 года получал взятки от организованной группы. Полковник был задержан осенью 2016-го. Спустя три года ему был вынесен обвинительный приговор. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения сроком на 12 лет.17 мая суд приговорил его к 16 годам колонии и назначил штраф размером 500 миллионов рублей.

Подельников Захарченко приговорили к семи годам лишения свободы. А Маркелов получил на год больше. Ему также был назначен штраф 500 миллионов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киллеры из банды Гагиева получили сроки от 12 лет до пожизненного.