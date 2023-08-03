«Надо топить этого мясника»: дочь Успенской защитила мать в скандале с Хайдаровым

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Татьяна Плаксина рада, что сделала себе грудь у другого хирурга.

Дочь Любови Успенской назвала Тимура Хайдарова мясником в кулуарах пресс-центра информационного агентства «Национальная служба новостей». Своими мыслями по поводу деятельности звездного хирурга восходящая звезда российского шоу-бизнеса Татьяна Плаксина эксклюзивно поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на презентации своего нового клипа «Плечи», выпущенного под творческим псевдонимом Pacha Tati.

Совсем недавно звезда шансона Любовь Успенская и певица Слава обвинили Тимура Хайдарова в непрофессионализме. По их словам, он изуродовал им грудь, в результате женщинам пришлось переделывать работу хирурга в других клиниках. Представитель Хайдарова, адвокат Александр Добровинский, назвал претензии исполнительниц «сиськиным бунтом», на что очень бурно отреагировала певица Слава. По ее мнению, звездный хирург осквернил одну из самых важных частей тела женщины. Пройти мимо этого скандала не смогла и дочь Успенской, которая сейчас очень переживает за состояние своей матери.

«А я давно говорила, что его надо топить, этого мясника! Его надо топить! Я уже несколько лет это говорю! Потому что он стольких искалечил!» — высказалась Плаксина.

Восходящая звезда российского шоу-бизнеса сама недавно сделала пластическую операцию на грудь и очень рада, что воспользовалась услугами настоящего профессионала, а не «Instagram*-хайповщика».

Ранее 5-tv.ru писал, что хирург Тимур Хайдаров улетел в Грецию на фоне скандала.

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