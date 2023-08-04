Из Петербурга в Китай доставили детали для АЭС «Тянь-Вань»

Фото, видео: Романенко Эрик / ТАСС; 5-tv.ru

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Россия строит с Китаем атомную электростанцию Тянь-Вань. Сотрудничество вышло на новый этап.

Корпус атомного реактора и четыре парогенератора доставили из Петербурга в Китай, где строится седьмой энергоблок АЭС «Тянь-Вань». Как сообщили в Росатоме, путь по морю занял два месяца.

Эта атомная станция — самый крупный объект экономического сотрудничества между Москвой и Пекином. Сейчас российские специалисты уже возвели на АЭС четыре энергоблока.