За мотоциклистами в Москве будут следить при помощи камер видеонаблюдения Сегодня, 0:40 21 21 За нарушениями ПДД среди мотоциклистов в Москве будут следить камеры и нейросеть

Фото, видео: Анна Майорова / ТАСС;5-tv.ru

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Контролировать соблюдение ПДД будут как у граждан, которые находятся за рулем, так и у пассажиров.