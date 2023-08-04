На каких машинах будут ездить чиновники в России: итоги совещания Путина

Фото, видео: Карпухин Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

И «АвтоВАЗ», и «Москвич» уже заверили, что служебные гаражи госаппарата пустовать не будут.

Все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях. Об этом заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности. Как отметил президент, Россия не откажется от импорта, но в первую очередь надо ориентироваться на свою продукцию.

И «АвтоВАЗ», и «Москвич» уже заверили, что служебные гаражи госаппарата пустовать не будут, конвейеры работают на полную мощность. Корреспондент «Известий» Георгий Гривенный расскажет подробнее об итогах совещания.

Эту встречу в представительском кабинете Кремля можно смело назвать «президентским экспромтом». Вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров искренне удивился: записывался на прием к Путину один, но тот решил, что по теме развития обрабатывающей промышленности нужна беседа в расширенном составе.

«Когда замыкаемся там в просто в кабинетах и спорим друг с другом, нам тоже важно чувствовать, для меня важно чувствовать, как это откликается, какие результаты это может иметь в реальной жизни, в реальной практике, в реальном производстве», — заметил Владимир Путин.

К росту производства российский автопром пришел как через «тернии к звездам». После начала спецоперации западные партнеры не просто ушли с российского рынка, но и закрыли доступ к запчастям, разорвали логистические цепочки. Тому же АвтоВАЗу весной прошлого года даже пришлось остановить конвейер. Но благодаря активным усилиям государства — финансовой поддержке и поиску новых партнеров — удалось не просто пережить кризис, но и выйти на устойчивую траекторию развития.

«Подобрали индустриальных партнеров. Пример тому — это Москва — „Москвич“, в Санкт-Петербурге появилась новая площадка у АвтоВАЗа», — сказал вице-премьер Денис Мантуров.

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказывает президенту о новинках компании, часть которых презентовали на недавнем Петербургском экономическом форуме. Младшая сестра президентского лимузина «Аурус» — седан бизнес-класса «Лада-Аура», динамичный городской кроссовер Lada X-Cross 5. Но есть и печаль в голосе автопромышленников: наделали новинок, а как бы обеспечить устойчивый спрос?

«Что касается лизинга, аренды автомобилей, заказа транспортных услуг — это никак, к сожалению, не регламентировано. Вот это было бы определенной защитой рынка, если бы законодательство охватывало бы и эти сферы», — сказал генеральный директор АвтоВАЗа Максим Соколов.

Ответ Путина можно занести в разряд сенсаций. Похоже, российским чиновникам действительно придется поддержать отечественный автопром в добровольно-принудительном порядке.

«Министерства, ведомства, управления делами обратились с просьбой закупки продолжить, сделать упор на иностранные автомобили. Это исключено! Все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях. Где-то будет поскромнее, чем раньше, ничего страшного. Наоборот, даже хорошо. Все это чиновничество наше замечательное должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов», — подчеркнул Путин.

Президент спрашивает буквально у каждого участника встречи, как работают основные меры господдержки правительства. Обувное производство из Тамбовской области закупило оборудование за счет кредита из Фонда развития промышленности. Есть еще и кластерная инвестиционная платформа и промышленная ипотека. А один из лидеров российской IT-отрасли просит президента масштабировать по всей стране московский опыт — так называемые «контракты полного цикла». Это когда одна компания берет на себя обслуживание определенной сферы жизни города.

«Банки активно нас кредитуют, благодаря этому они видят поступление на длительный период времени под конкретный контракт, и нам не нужно обращаться за какими-то субсидиями или прочими дотациями», — сказал генеральный директор производителя IT-продуктов АО «Катюша» Максим Виноградов.

«Обязательно передам Сергею Семеновичу. Он вчера ушел от меня в полвторого ночи, поэтому еще с ним с утра не разговаривали», — сказал Путин.

Компании многих из участников встречи активно работают на нужды специальной военной операции, и, по словам, Владимира Путина, активизация работы оборонно-промышленного комплекса тоже напрямую влияет на рост экономики страны. В экономике все взаимосвязано: наш рынок после начала СВО покинули многие западные компании, и на их места активно приходят отечественные производители.

«Здесь два фактора: освобождение этих ниш и занятие ниш нашими производителями, и вот очень важный фактор — это рост потребительского спроса. У нас рост промышленности на одну треть как минимум обеспечен ростом потребительского спроса. Около двух третей — это, надо прямо сказать, оборонка и смежные отрасли, а смежная отрасль — это тоже работа с двойным, тройным эффектом. Но одна треть как минимум — это за счет роста потребительского спроса», — сказал Владимир Путин.

И вот как раз для дальнейшего роста экономики и нужна была эта встреча в Кремле. «Все предложения отфиксированы», сообщил вице-премьер Мантуров. А Путин приказал как можно скорее приступить к их реализации.