Российские военные разгромили ВСУ с помощью танкового тарана в районе Марьинки

Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; 5-tv.ru

Обстановка в районе боестолкновений остается напряженной.

На донецком направлении за минувшие сутки российские военные отразили восемь атак ВСУ. Украинские подразделения были отброшены назад, а затем наши бойцы перешли в контратаку и смогли занять новые позиции, в том числе, и в районе Марьинки. Боевые задачи там выполняет пятая отдельная мотострелковая бригада. Работу танкистов увидел военкор «Известий» Станислав Григорьев.

На запад от Донецка — сплошь зона кровавых боестолкновений. Стреляет все, что может стрелять. Любой калибр.

Противники то пытаются сделать прорыв, то подкараулить друг друга. БМП крадется в лесу, чтобы нанести удар из укрытия, а миномет в ранний час — словно будильник для украинских формирований.

Началась обработка местности с помощью миномета. Это делается затем, чтобы враг в определенном квадрате не мог передвигаться, не мог предпринимать какие-то действия, а мог только сидеть в подвале и бояться.

«Противник может передвигаться только на свой страх и риск. Наша работа настолько внезапная, как снег летом. Он может пойти, но не факт, что сможет вернуться обратно», — сказал военнослужащий с позывным «Студент».

Наш военкор оказался на позициях пятой отдельной мотострелковой бригады. Наблюдаем работу военных вблизи. Вокруг постоянно что-то происходит. Например, снаряд летит издалека в донецкую Марьинку, это видно через квадрокоптер. А вот что бывает, когда надо добавить еще немного огня в этот пейзаж.

У Т-80 газотурбинный двигатель, звук от этого мотора просто самолетный. Люди в танке самые обычные, донецкие и с огромным военным опытом. Человек, похожий на соседа с лавочки, жег украинскую бронетехнику еще в Дебальцево. И он же — автор танкового тарана, что необычайная редкость в современном бою. За него он хвалит своего механика-водителя.

«Действительно, старой школы боец. Команду: „Вперед“ услышал, газ и пошел. И вот встали на дорогу, выравниваясь, а тот как раз только на дорогу вылазил бочком. Толкнули, назад скатились», — сказал военнослужащий с позывным «Буран».

В пятьдесят с лишним гонять по полям и лесам в танке неимоверно сложно, здоровье уже не то. Но в пятой бригаде таких возрастных бойцов удивительно много.

«Я бывший водитель троллейбуса, у меня на Боссе погиб друг. Я знал его, жену и детей. После этого ушел», — рассказал военнослужащий Михаил.

«То есть мотивация — месть за друга?»

«Сначала было, да. Потом посмотрел, что там творится», — заметил военный.

Михаил в сражениях с января 2015 года. Он не только воюет, как молодой, но и за машиной своей ухаживает, словно преданный фанат. Постоянно модернизирует, благодаря чему она приобрела очень специфический «шахтерский» вид.

Чисто донецкое изобретение. Эта машина по кругу обшита резиной от шахтных ленточных транспортеров. Выглядит довольно странно. Но, как говорят те, кто воюет, это изобретение работает.