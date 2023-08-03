США ввели санкции против институтов и научных центров РАН

Фото: www.globallookpress.com / Simon Belcher

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Какие учрежден я подпали под очередные американские ограничения?

США объявили о новых санкциях в отношении России. В перечень вошли некоторые научные институты, следует из документа американского Минфина.

В частности, в списке значатся Институт общей физики РАН, Казанский научный центр РАН, Институт физики твердого тела РАН и ряд других учреждений.

Усиленное санкционное давление на Россию продолжается со стороны Запада с первого дня спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми санкциями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Великобритания расширила санкции против России, добавив в список шесть граждан.