«Почему папа на сцене, а мы еще нет?»: правнуки Юрия Соломина рвутся на публику

Фото, видео: © РИА Новости / Нина Зотин; 5-tv.ru

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Внучка народного артиста СССР Александра воспитывает двоих сыновей — Федора и Юрия, которого назвали в честь Соломина.

Правнуки Юрия Соломина готовы покорять сцену. В этом эксклюзивно призналась 33-летняя внучка народного артиста СССР, пианистка и руководитель Детской студии Малого театра Александра Соломина, автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко в пресс-центре МИА «Россия сегодня», где прошла конференция, приуроченная ко Всемирному дню донора крови.

Семья Юрия Соломина является актерско-музыкальной. Родители народного артиста СССР были музыкантами, его супруга Ольга Соломина, с которой он прожил более 60 лет, — актрисой Московского ТЮЗа. Также она преподавала в Высшем театральном училище имени Щепкина «Мастерство актера». Их единственная дочь Дарья стала пианисткой. Внучка Александра сначала тоже пошла по стопам своей матери, а позже вдруг решила посвятить себя театральному искусству и стала руководителем Детской студии Малого театра.

«Я работала по разным направлениям, и в том числе в музыкальной части. А потом у меня появились дети, и как-то так вырулилось, что я в один момент поняла для себя, что у меня была такая замечательная возможность расти в театре и впитывать всю эту атмосферу, все эти традиции, что мне бы очень хотелось, чтобы такая возможность была еще и у других детей», — объяснила свое решение Александра Соломина.

В браке с актером Константином Юдаевым внучка народного артиста СССР родила двоих сыновей — Федора и Юрия, которого назвали в честь Соломина. По словам Александра, ее дети уже рвутся на сцену.

«Я могу сказать, что старший у меня с большим артистическим талантом. <…> Вопрос: „Почему папа на сцене, а мы еще нет?“ регулярно звучит», — смеется внучка народного артиста СССР.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юрию Соломину пришлось избавиться от недуга ради карьеры актера.