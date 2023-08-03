Ничего не осталось? ВСУ используют запасы советских танков после потери западных

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Почему это может привести к большой беде для боевиков?

Украинские неонацисты задействовали старые советские танки и боевые машины пехоты в рамках контрнаступления. Обратиться к запасам им пришлось из-за больших потерь поставленной Западом техники. Об этом написал статье для Forbes обозреватель Дэвид Экс.

«Украинцы начали перебрасывать на передовую менее оснащенные бригады с советскими танками Т-72 и БМП», — указано в материале.

Автор обратил внимание на то, что последние недели ВСУ приходится не наступать, а отступать из-за успешной работы российской артиллерии и оставленных солдатами мин. Тяжелее всего ситуация для Киева складывается на юге.

Эксперт в заключение предупредил украинцев — советская техника вряд ли устоит в борьбе с современными российскими минами. Подрыв машины на боеприпасе не оставит экипажу шансов на выживание, считает он.

Глава РФ Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Президент отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне СВО.

Ранее 5-tv.ru писал, что разведка Великобритании возложила вину за медленные темпы контрнаступления ВСУ на юге на сорняки, кустарники и мелкие деревья.