Фото: www.globallookpress.com / Federico Gambarini

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Российские военные на правильном пути к решению основных задач СВО — демилитаризации и денацификации Украины.

Россия в скором времени нанесет разгромный удар по украинской армии. Об этом сообщил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

«ВСУ истощили свои резервы и находятся на грани полного краха», — прокомментировал он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Киевский режим анонсировал активные штурмовые действия в рамках контрнаступления, однако пока украинская сторона по всем направлениям лишь проигрывает, указал военный эксперт. По его словам, ВСУ не смогли даже прорвать российскую линию обороны, а поставленное Западом оружие, в том числе запрещенные в 123 странах кассетные боеприпасы, оказалось неэффективным и на ситуацию в зоне СВО никак не повлияло.

В заключение Риттер добавил, что Россия, в свою очередь, приближается в реализации главных задач СВО и уже в скором времени может нанести стратегическое поражение противнику.

Глава РФ Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Президент отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне СВО.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США ожидают скорой капитуляции Зеленского.