Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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С чем связано такое решение?

Временный поверенный в делах Румынии вызван в МИД России, где ему вручена нота о введении квот на численность персонала румынских посольств в стране. Об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Уточняется, что это ответная мера на недружественные шаги Румынии.

«Министерство оставляет за собой право на дополнительные ответные меры, адекватные сложившейся в результате действий Бухареста ситуации», — отметили в МИД.

В начале июня стало известно, что более 50 российских дипломатов должны покинуть Румынию. О требовании был проинформирован посол РФ в Бухаресте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Великобритания планирует сменить действующего посла в России.