Пожар в цехе с аккумуляторами в Воскресенске локализован

Фото, видео: Telegram / Прокуратура Московской области /mosoblproc; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

К тушению были привлечены 86 человек и пожарный поезд.

Пожар в цехе с кислородными аккумуляторами в подмосковном Воскресенске локализован силами МЧС. Об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Малкин в своем Telegram-канале.

«Благодарю все службы за слаженную работу», — написал он.

Пожар в Воскресенске произошел днем в четверг, 3 августа. Сначала площадь возгорания составляла 200 квадратных метров, но затем выросла двое — до 400 «квадратов». К тушению были привлечены 86 человек и пожарный поезд.

Установление причин пожара контролирует подмосковная прокуратура.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что крупный пожар произошел около строительного гипермаркета в подмосковных Люберцах.