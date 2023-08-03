МИД РФ отреагировал на планы переделать посольство Молдавии в отель

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

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Власти республики ранее решили выслать из страны 45 сотрудников российского диппредставительства.

Возможная перестройка посольства Молдавии в Москве в отель нарушит дипломатические сношения. Об этом предупредили в МИД РФ.

«Речь идет о нарушении конвенции о дипломатических сношениях», — рассказали во внешнеполитическом министерстве журналистам.

В ведомстве отметили, что пока информация о превращении диппредставительства в гостиницу не подтверждена.

СМИ сегодня, 3 августа, сообщили о якобы планах молдавской стороны открыть на территории своего посольства гостиницу и ресторан национальной кухни, а также выделить место под складские помещения.

К слову, 26 июля властями Молдавии было принято решение о высылке из страны российских дипломатов и технических сотрудников посольства РФ. По словам главы МИД республики Николая Попеску, они якобы были заподозрены в шпионаже.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле прокомментировали решении Молдавии сократить численность сотрудников посольства РФ.