Квартира в центре и дом за городом: кто получит наследство умершей Мирошниченко

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

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У звезды нет ни одного ребенка. Может ли кто-то из друзей звезды завладеть ее имуществом?

Последние дни вся страна молилась за знаменитую актрису Ирину Мирошниченко. В конце июля 81-летнюю народную артистку России госпитализировали в одну из московских больниц. А уже сегодня стало известно, что у звезды фильмов «Я шагаю по Москве» и «Зимняя вишня» остановилось сердце.

Пока одни оплакивают легенду кино, другие гадают, кому же достанется наследство, которое знаменитость заработала долгим и честным путем, пишет издание utro.ru.

Как известно, у женщины не осталось прямых наследников. А недвижимость у нее есть не только в Москве, но и за городом. Большую часть времени артистка жила в собственной трехкомнатной квартире в самом центре на Тверской. По дому ей помогала домработница. А летом, когда хотелось сбежать от городской суеты, знаменитость уезжала на свою дачу в Опалиху.

В этом поселке у Мирошниченко был маленький, но уютный дом с террасой, гостиной, кухней и собственный сад. Свое фамильное гнездо Ирина Петровна обустраивала с большой любовью. Звезда признавалась, что вложила немалое количество денег в ремонт и новую мебель.

Ирина Мирошниченко не смогла быть вместе ни с одним из мужей, также она не решилась родить ребенка. Хотя у нее были шансы стать мамой. К слову, всех экс-супругов артистки уже нет в живых. Поэтому вопрос о том, кому же достанутся богатства знаменитости остается висеть в воздухе.

Ранее 5-tv.ru писал, что названы дата и место похорон Ирины Мирошниченко.