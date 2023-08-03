«Больше доходов бюджета»: сколько Киев тратит на содержание ВСУ в год
Премьер Украины Шмыгаль: содержание ВСУ стоит Киеву 55 млрд долларов в год
Фото: www.globallookpress.com / Peter Druk
Правительство страны признает, что выживает за счет западных партнеров.
Содержание Вооруженных сил обходится Украине в 55 миллиардов долларов в год. Подсчетами поделился с журналистами премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
По его словам, в национальной валюте содержание боевиков ВСУ стоит Киеву порядка двух триллионов в год. Шмыгаль признал, что страна продолжает держаться лишь благодаря западной помощи, а также кредитам.
«Это больше, чем доходная часть бюджета мирного времени», — цитирует политика агентство «Укринформ».
Премьер также добавил, что в мирное время доходы украинского госбюджета составляли около 1,3 триллиона гривен.
Председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа рассказала, что в 2023 году почти 50% поступлений составили «инвестиции» зарубежных союзников. Западные партнеры направили в стране уже 25,3 миллиарда долларов.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Германии начался экономический спад на фоне отказа от российского газа.