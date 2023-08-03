ЕС запретил экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов в Белоруссию

Фото: www.globallookpress.com / Siegfried Grassegger

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Евросоюз расширяет санкционное давление на республику.

Евросоюз ввел новые ограничения в отношении Белоруссии — коснулись они продажи огнестрельного оружия и боеприпасов, а также необходимых в сфере авиации и космоса товаров. Информация об этом следует из заявления Еврокомиссии.

Уточняется, что меры были приняты из-за обхода республикой санкций, которые ранее были введены в отношении России.

«Новые меры <…> помогут обеспечить невозможность обхода российских санкций через Белоруссию», — говорится в документе.

В Европе ожидают, что решение Совета ЕС позволит обеспечить более тесное согласование антироссийских и антибелорусских санкций.

Западные страны после начала спецоперации на территории Украины усилили санкционное давление на Москву. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что введенные ограничения отразились на всей мировой экономике, а политика сдерживания России — это долгосрочная стратегия недружественных стран.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Германии начался экономический спад после отказа от российского газа.