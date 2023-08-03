Названы дата и место похорон Ирины Мирошниченко
Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova
Печальное известие о кончине знаменитой актрисы пришло утром 3 августа.
Выдающейся советской и российской актрисы Ирины Мирошниченко не стало на 82-м году жизни. Как сообщил 5-tv.ru ректор Школы-студии МХАТ, Народный артист РФ Игорь Золотовицкий, церемония прощания со звездой состоится 7 августа в МХТ.
Кроме того, собеседник Пятого канала добавил, что после традиционного прощания состоится отпевание. Захоронят Мирошниченко на Троекуровском кладбище столицы.