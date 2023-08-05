Плесень на сыре: можно ли есть подпорченные продукты

Фото: www.globallookpress.com / RF Investigative Committee

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Насколько пригодна для употребления еда с истекшим сроком годности?

Как оказалось, если срезать с сыра плесень, вкуснее от этого он не станет. Да и полезнее тоже. По мнению врача-гастроэнтеролога Екатерины Кашух, испорченные продукты белкового происхождения представляют наибольший вред для организма, даже если выглядят вполне пригодными для употребления, сообщает Газета.ру. Причем их нельзя есть ни в сыром, ни в вареном, ни в жареном виде.

Дело в том, что по истечении срока годности, в них образуются вредные микроорганизмы — возбудители инфекций. Наиболее опасны продукты белкового происхождения. Это значит, что поедание несвежих сыра, яиц и колбас может закончиться острым отравлением со всеми сопутствующими симптомами — рвотой, диареей, высокой температурой.

Также просроченные хлеб и полуфабрикаты могут вызывать сильную интоксикацию, поскольку плесневые грибки прорастают настолько вглубь мучного изделия, что срезать ножом заплесневелый участок просто бесполезно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что продукты с истекающим сроком годности в России будут раздавать бесплатно.