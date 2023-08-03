Цех по производству аккумуляторов загорелся в подмосковном Воскресенске
Фото: Демьянчук Александр / ТАСС
Что известно о происшествии?
В подмосковном Воскресенске загорелся цех по производству кислородных аккумуляторов. О пожаре сообщили в пресс-службе МЧС России.
Уточняется, что из-за возгорания, распространившегося на 200 квадратных метров, эвакуированы семь человек. Информация о причинах случившегося и пострадавших уточняется.
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