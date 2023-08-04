Дальний Восток за три дня: как получить уникальные впечатления от отпуска

Фото: www.globallookpress.com / Michael Runkel

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Владивосток и Южно-Сахалинск — новые направления для внутреннего туризма.

В условиях ограничений на зарубежные путешествия россияне все чаще предпочитают изучать красоты своей страны. Сейчас особый интерес вызывает Дальний Восток. Туры туда становятся все более доступными. Подробно про этот регион рассказал представитель одного из российских туроператоров Антон Потапов изданию URA.RU.

Что можно посмотреть на Дальнем Востоке?

Дальний Восток — уникальное место, где сливаются разные культуры. В Владивостоке и Южно-Сахалинске можно увидеть сталинские здания, золотые купола православных храмов, корейские закусочные и японские дворцы. Это произошло из-за богатой истории региона. Когда-то Сахалин был японским, а затем стал российским, а после этого его заселили корейцы.

Развитие туризма на Дальнем Востоке помогло показать жителям других регионов России, что Владивосток и Сахалин — это не просто места из прошлого, а яркие города на Японском море с уникальным вайбом. При всем этом такая поездка может обойтись не так уж и дорого. Стоимость отдыха на Дальнем Востоке можно сравнить с хорошим отелем в Турции.

Можно ли посетить все места за три дня?

Изучение Владивостока и Южно-Сахалинска требует много времени. Поэтому эксперт рекомендует запланировать на эти города 14 или более дней. Также стоит потратить несколько суток на поездку на Курилы.

Но любители экспресс-путешествий могут выбрать для себя комбинированный тур с двумя-тремя ночами во Владивостоке и отправиться на пять дней на Сахалин.

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