Воспоминания до гроба: лучшие горки в США зависли на высоте 60 метров с людьми

Американские горки в Огайо зависли с людьми на высоте 60 метров

Фото, видео: www.globallookpress.com / Marko Saavala; 5-tv.ru

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Сообщается, что инцидент произошел из-за механической неисправности.

Впечатления на всю жизнь получили посетители парка развлечений в Огайо, когда вагоны самой крутой в Америке горки остановились прямо посреди пути. Люди застряли на высоте 60 метров.

Работу аттракциона не возобновили, и им пришлось спускаться по шаткой лестнице. Сообщается, что инцидент произошел из-за механической неисправности, но какой конкретно, неизвестно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что не менее экстремальным оказался и заезд на колесе обозрения в Новосибирске. Аттракцион незапланированно остановился, а в кабинках остались семь человек.

Пожарные эвакуировали людей при помощи трехколенной лестницы. Чтобы вызволить тех, кто все это время сидел на самом верху, пришлось вручную крутить механизм.

Все это заняло около получаса, но, по признаниям посетителей, этого вполне хватило, чтобы еще долго не приближаться к подобного рода развлечениям.