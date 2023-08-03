По тысяче рублей за километр: инфляция нанесла новый удар по США

Журналист из США заплатил 50 долларов за 5,5 километра на такси

Фото, видео: www.globallookpress.com / Li Muzi; 5-tv.ru

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Даже такси становится для американцев все более недоступным транспортом.

Стремительная инфляция в США наносит новый удар. Один из самых узнаваемых символов Нью-Йорка — желтое такси — становится все более недоступным транспортом.

Журналист проехал всего пять с половиной километров, а заплатил более 50 долларов (около 4,6 тысячи рублей). Иронично, что он направлялся на интервью к генеральному директору компании, создавшей популярный агрегатор такси. Сам владелец фирмы был шокирован такими ценами, и подтвердил, что в таком росте стоимости виновата инфляция.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ключевую процентную ставку в США повысили сразу на 25 базисных пункта. Теперь она составляет 5,50% вместо привычных 5,25%.

В ФРС отметили, что таким образом экономисты пытаются вернуться к прежнему уровню инфляции — когда-то она составляла 2%. При всем этом в регуляторе подчеркнули, что дальнейшее повышение процентной ставки совершенно не исключено.