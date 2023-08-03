ВКС России проводят уникальные совместные учения со спецназом Сирии

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Рамм; 5-tv.ru

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Какие боевые единицы задействованы в учениях сегодня? Какие цели ставят военные?

ВКС России и бойцы сирийской армии провели первые ночные учения в провинции Хама. Вот эти зрелищные кадры предоставило Минообороны. По легенде, сирийские десантники при поддержке нашей авиации должны были освобождить населенный пункт, занятый «террористами». Первыми в дело вступили экипажи Су-35 и Су-24 и вместе с артиллерией ударили по критически важным объектам «противника». А ударные вертолеты Ка-52 прицельно уничтожили бронетехнику и укрепленные позиции.

Затем к работе приступил десант. В зону проведения операции высадились бойцы 25-й дивизии сирийской армии. Часть из них спустились с высоты около 3000 метров на российских парашютах «Арбалет-2», а остальные — по канатам из транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8. После боя с условными террористами, населенный пункт был освобожден.