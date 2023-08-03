«Подставить плечо»: Путин оценил ситуацию с промышленностью в России

Фото, видео: Беляев Ярослав / ТАСС; 5-tv.ru

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Главной темой встречи стало положение дел в обрабатывающей сфере.

Уровень занятости и зарплат в России говорит о том, что промышленность «набирает ход». Об этом заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с руководителями российских предприятий.

«Все это хорошо. Рост заработной платы, сохранение рабочих мест, но рост заработной платы, судя по тому, что мы видим, что происходит, в значительной степени вызван дефицитом рабочей силы. И приходится вам привлекать людей, заинтересовывать их более высоким уровнем заработной платы, и это уже начинает определенным образом — и не скажу, что самым лучшим образом — сказывается на положении малых и средних предприятий. <…> В этой связи что очень важно, к чему я клоню: потому что вот сейчас правительство предпринимает попытки, небезуспешные попытки, создать систему повышения производительности труда», — сказал президент.

Главной темой встречи стала ситуация в обрабатывающей промышленности. И Путин отметил, что в целом все стабильно.

Но небольшой спад наблюдается в производстве лекарственных препаратов и деревообработке. И нужно «подставить плечо» тем, кто занимается этим видом деятельности, заявил президент.

Как отметил на совещании вице-премьер Денис Мантуров, российской промышленности удалось пройти фазу острого давления почти без потерь. Наша продукция сейчас представлена почти в 80 странах.