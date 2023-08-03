Самая красивая блондинка экрана: чем запомнилась Мирошниченко отечественному зрителю

Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova; 5-tv.ru

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Она любила сцену и кино, а искусство отвечало ей взаимностью.

Менее часа назад стало известно о том, что не стало актрисы Ирины Мирошниченко. Народная артистка РСФСР скончалась в больнице на 82-м году жизни.

Последние дни она провела в крайне тяжелом состоянии: были осложнения после гриппа. Корреспондент «Известий» Николай Никулин — о творческом пути звезды советского экрана.

Десятки ролей в спектаклях и почти сотня в кино, 60 лет она посвятила театральной сцене. В 17 лет Ирина Петровна поступила Школу-студию МХАТ, а на третьем курсе уже сыграла эпизодическую роль в знаковом оттепельном фильме 60-х «Я шагаю по Москве».

Так началась ее насыщенная событиями и яркими образами жизнь в искусстве. Мирошниченко не оставляла никого равнодушным.

Весьма придирчивый Андрей Тарковский, увидев ее однажды в столичном ресторане, не смог отвести глаз, назвав ее лицо «иконописным». Затем он пригласил ее на роль Марии Магдалины в драму «Андрей Рублев», где у актрисы не было слов, зато было много чувств.

Первая же ее роль во МХАТе была в «Трех сестрах». Впоследствии чеховский репертуар стал для Ирины Мирошниченко родным.

«Чайка», «Чеховские страницы» на мхатовской сцене и «Дядя Ваня» в кино у Андрея Кончаловского. Режиссер искал актрису, по воспоминаниям Ирины Купченко, которую можно было бы посадить за рояль, без опасений, что это может быть неорганично.

Мирошниченко была женщиной интеллигентского типа, красивая блондинка с французскими духами. Да и какие могли быть сомнения, справится она с ролью или нет — она же у Тарковского до этого снялась.

Она сыграла роль разведчицы Галина Ортынской в военном фильме «Их знали только в лицо» по повести Эдуарда Ростовцева «Час испытаний». Вместе с Михаилом Глузским работала на картине, экранизации рассказов Сергея Антонова, «Пришел солдат с фронта».

А в политическом детективе «Это сладкое слово — свобода!», пользовавшимся успехом в СССР и на зарубежных фестивалях, актриса снялась у литовского режиссера Витаутаса Жалакявичуса. И влюбилась в него.

В результате роман на съемках привел к разводу с первым мужем драматургом Михаилом Шатровым, с которым она была десять лет. Впрочем, второй брак продлился совсем недолго — всего шесть месяцев. Но они расстались друзьями, потому что свела их вместе любовь к искусству.

Романтический фильм «Вам и не снилось» Ильи Фрэза по опросу журнала «Советский экран» был назван лучшим в 81-м году. В школьной любви Романа и Юлии (потом ее переименовали в Катю), конечно же, прочитывались аллюзии на Ромео и Джульетту.

Мирошниченко, которую Фрэз заранее утвердил на роль и никого другого не хотел даже прослушивать, сыграла мать Кати. И это несмотря на то, что незадолго до съемок она попала в аварию и вынуждена была ходить с шейным воротником.

Ее называли самой красивой блондинкой экрана. Роскошные волосы и в самом деле стали ее отличительной особенностью.

Но сама она в шутку добавляла, что она не просто блондинка, а умная блондинка. Среди самых ярких экранных образов — ее роль в сатирической картине «Старый Новый год».

Это была экранизация пьесы Михаила Рощина, которую ранее в 73-м году поставил Олег Ефремов на сцене МХАТа с теми же актерами. Она любила сцену, любила кино, да и искусство отвечало ей взаимностью.

Ранее 5-tv.ru писал, что были раскрыты подробности смерти Мирошниченко.