Удушье и острое отравление: какие арбузы смертельно опасны

Технолог Костина: нитраты в арбузах могут привести к отравлению

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Как недобросовестно выращенная ягода может повлиять на организм?

Нитраты, содержащиеся в арбузах, могут превращаться в токсичные нитриты, вызывающие острое отравление или даже смерть. Об этом сообщила специалист Центра оценки качества зерна Виктория Костина.

Так, превышение нормы применения удобрений в процессе выращивания арбузов опасно, так как накопившиеся в ягоде нитраты имеют свойство преобразовываться в еще более токсичные вещества — нитриты, передает издание NEWS.ru. Они же, попадая в организм человека, превращают гемоглобин в метгемоглобин.

Последний не переносит кислород и углекислый газ, а если его составляющая приближается к 30%, могут возникнуть такие симптомы, как повышенная слабость, тахикардия, удушье, головная боль, а также снижение давления.

При увеличении концентрации метгемоглобина в крови появляется реальный риск летального исхода. Эксперт также объяснила, что накопившиеся в бахчевых пестициды могут вызывать развитие нервных расстройств.

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