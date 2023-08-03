Полиция нашла семью пятилетней девочки, брошенной отцом в Екатеринбурге

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Ребенка ранее нашли на улице прохожие. Отец во время прогулки оставил ее на детской площадке, но обещал вернуться. Чем закончилась история?

Полиция разыскала родственников пятилетней девочки Сони, которую бросили на улице в Екатеринбурге. В ходе поисковых мероприятий было установлено место проживания ее семьи. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Свердловской области.

Делом занимались сотрудники из подразделений по делам несовершеннолетних, уточнил глава пресс-службы Валерий Горелых. Установлено, что девочка проживала с родителями и бабушкой примерно в 20 километрах от места нахождения ребенка. Соню дома опознала бабушка.

Мама девочки в письменной форме призвала остановить разбирательство — мол после нахождения ребенка претензий ни к кому не имеет. Правоохранители продолжают работать с женщиной, по итогам опросов будет принято решение о мерах реагирования.

По словам Горелых, родителям может грозить постановление на профилактический учет. Инспекторы проверяют условия жизни семьи и взаимоотношения с ребенком. Законным представителем может грозить административная ответственность за ненадлежащее воспитание детей или уголовная — по статье, предусматривающей наказание за оставление ребенка в опасности.

Инцидент произошел 3 августа. На девочку обратили внимание неравнодушные прохожие. Было установлено, что отец оставил ее во время прогулки на детской площадке в микрорайоне Эльмаш и пообещал вернуться, но не пришел. Ребенок на время был помещен в детский приют.

Девочка сумела назвать свое имя и возраст, но место жительства выяснить не удалось. Она также рассказала, что с папой отправилась кататься на велосипеде.

Местонахождение мужчины до сих пор не установлено, на телефонные звонки он не отвечает. Из улик — только брошенный им велосипед. Правоохранительные органы на данный момент продолжают разбирательство.

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