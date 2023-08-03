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Иностранная компания будет обязана выплатить в счет государства кругленькую сумму.

Мировой суд РФ впервые оштрафовал Applе за неудаление запрещенного контента. Об этом 5-tv.ru сообщил корреспондент из зала суда. Иностранная компания будет обязана выплатить в счет государства кругленькую сумму — 400 тысяч рублей.

В отношении компании было возбуждено административное дело. Как следует из официальной информации, владелец сайтов Apple отказался удалять подкасты, содержание которых было направлено на дестабилизацию политической обстановки в России.

Процесс проходил в закрытом режиме. Все — из-за протокола допроса свидетеля, в котором содержится строго конфиденциальная информация.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что техника Apple оказалась легко подвержена взлому. Специалист дал простой совет для защиты девайса.