Простые способы: как распознать неочевидные признаки женской измены

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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Эксперт поделилась секретами, которые позволят вывести партнершу на чистую воду.

Определить, изменяет ли женщина своему партнеру, можно по ряду простых критериев. Об этом сообщила психолог Маргарита Алексеева.

Так, для этого необходимо обратить внимание на то, изменилось ли ее настроение. Если она стала более эмоциональной — громче смеется, активнее реагирует на действия окружающих — значит, это действительно может быть так, сообщает NEWS.ru.

Внешность женщины также меняется — в частности, ее макияж становится ярче. Она стремится выделить какие-либо особые для нее черты.

Если во время беседы партнерша начинает теряться, и кажется, будто она «витает в облаках», но при этом она проявляет небывалую гиперактивность в домашних заботах, значит, в ней говорит чувство вины, отмечает психолог. Однако возможна и абсолютно иная реакция: она может стать слишком спокойной и апатичной.

«Такое состояние может появится, когда ситуация уже довольно далеко зашла и что делать дальше, женщине непонятно, и решать ситуацию или делать выбор нет ни желания, ни мотивации. Как сложится, так сложится», — говорит Алексеева.

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