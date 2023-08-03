«Надо постараться»: Путин призвал создать систему повышения производительности труда

Фото, видео: Река Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Рост производства в стране может составить 12% в годовом измерении.

Президент РФ Владимир Путин призвал создать систему повышения производительности труда. Он назвал это вопрос принципиальным во время встречи с заместителем председателя правительства Денисом Мантуровым.

Глава государства отметил, что в первом квартале 2023 года рост производства показал 1,2%, а во втором он сохранился с близким показателем — 1%. По его словам, это может означать, что в годовом измерении он составит целых 12%.

«Надо постараться это сделать», — прокомментировал Путин.

Президент отметил, что наилучшие показатели в России сегодня показывает производство компьютеров, электрической и оптической продукции — они составляют 30,4%. На втором месте расположился выпуск готовой металлургической продукции с показателем 20,7%.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин подтвердил готовность России вернуться к зерновой сделке, однако есть нюанс.