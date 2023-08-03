«Судилище эпохи репрессий»: что будет с открытыми на Украине делами против России

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Тарас Петренко;Алеев Егорлеев Егор / ТАСС; 5-tv.ru

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Похоже ли это явление на честную работу правоохранительных и судебных органов? Политолог Армен Гаспарян раскрыл всю правду.

Через несколько недель на Украине истекают сроки досудебного расследования многих дел по так называемым «военным преступлениям». Они были открыты в начале спецоперации, однако в части из них до сих пор нет подозреваемых.

По украинскому законодательству их следует либо закрывать, либо продлять сроки расследования через обращения прокуроров. Политолог Армен Гаспарян рассказал 5-tv.ru, что из себя представляют такие «дела», а также какие перспективы их ждут.

«Вы очень попали с этим вопросом к человеку, который сильно в теме на этот счет. На меня возбуждено уголовное дело было (на Украине — Прим. ред.) в прошлом году в мае», — сказал эксперт.

В августе 2022-го его передали в суд, но тот до сих пор не рассмотрел дело, отмечает политолог. Гаспаряну вменяют три статьи, в том числе о «ликвидации Украины как государства» и «организации геноцида».

Однако, говорит он, это еще не означает того, что суд не будет это рассматривать. Украинские правоохранители, по мнению специалиста, пытаются каким-то образом держать это в некой правовой плоскости.

Из-за этого возникает огромное количество сложностей, констатирует Гаспарян. Например, первый том его следственного дела состоит из распечатки книги собственного авторства, а второй — из выступлений президента России Владимира Путина с 24 февраля 2022 года.

Это, подчеркивает эксперт, не является расследованием уголовного дела. Однако на Украине уже звучат призывы к Верховной раде продлить сроки рассмотрения таких дел, мотивируя это отсутствием срока давности из-за «тяжести» предполагаемых деяний.

Они, допускает политолог, будут пытаться притянуть это к чему-то относительно похожему на правосудие. Но все это безнадежно: такие дела не имеют отношения к праву, это «чистое судилище эпохи политических репрессий», подытожил Гаспарян.