Это прорыв? Российские ученые сделали удивительное открытие по антисептикам
В Минобрнауки заявили о разработке нового эффективного антисептика
Фото: www.globallookpress.com / Cadu Rolim
Какой эффект окажет это исследование на ежедневную жизнь?
Ученые из России открыли соединения, которые позволят создать антисептики нового поколения. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки.
Исследование проводили специалисты из Тульского государственного университета и Института органической химии РАН имени Н. Д. Зелинского. Бактерии и грибы, как уточняется, способны вырабатывать устойчивость к актуальным дезинфектантам и антисептикам при длительном использовании, передает издание aif.ru.
Однако специалисты обнаружили вещества, обладающие более высокой противомикробной активностью. Они получили название мульти-ЧАС — мультикатионные четвертичные аммониевые соединения.
Такие соединения показывают высокую активность против эталонных и клинических штаммов микроорганизмов. При их использовании не фиксируется выраженное развитие устойчивости у патогенов, они также способны уничтожать биопленку ряда грибов и бактерий.
Открытие, например, прокладывает путь для создания новых антисептических средств. А в целом это позволит глубже понять связь между антибактериальной активностью ЧАС и их структурой, говорит руководитель лаборатории биологически активных соединений и биокомпозитов Евгения Саверина.
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